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Правоохранители сообщили о подозрении руководителю одного из профильных департаментов Днепровского горсовета за растрату госсредств

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности, передает RegioNews.

В начале полномасштабного вторжения чиновник заключил договоры на поставку 268 дизель-генераторов по значительно завышенным ценам. Общая стоимость трех сделок составляет около 24 млн грн.

Компании осуществили поставку товара, о чем фигурант подписал расходные накладные. Выводами судебно-экономических экспертиз установлено, что стоимость товаров была завышена в общей сложности на 3,5 млн грн. Только в первом договоре цена была завышена на 25%.

Чиновнику грозит от 7 до 12 лет тюрьмы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Гостомеле на Киевщине чиновники разворовали миллионы, выделенные на восстановление разрушенного россиянами жилья.