Ніч минула без ворожих обстрілів , — Дніпропетровська ОВА

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Минула ніч на Дніпропетровщині вперше за тривалий час пройшла без російських обстрілів

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

"Ніч на Дніпропетровщині була тихою. Без ворожих обстрілів. Такі звістки додають сил. А в той же час нагадують про складний шлях – пройдений і той, що попереду, — йдеться в повідомленні ОВА.

Сергій Лисак закликав жителів області допомагати війську, підтримувати один одного, щоб разом здолати найскладніші випробування.

Нагадаємо, протягом 13 листопада росіяни били по Нікопольщині артилерією та БпЛА. Через обстріли пошкоджені приватні будинки, адмінбудівля, магазин, авто та лінії електропередач.