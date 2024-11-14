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14 ноября 2024, 09:48

Ночь прошла без вражеских обстрелов, — Днепропетровская ОВА

14 ноября 2024, 09:48
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фото: wikimapia.org
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Минувшая ночь на Днепропетровщине впервые за долгое время прошла без российских обстрелов

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

"Ночь на Днепропетровщине была тихой. Без вражеских обстрелов. Такие известия придают сил. А в то же время напоминают о сложном пути - пройден и впереди, - говорится в сообщении ОВА.

Сергей Лысак призвал жителей области помогать войску, поддерживать друг друга, чтобы вместе преодолеть самые сложные испытания.

Напомним, в течение 13 ноября россияне били по Никопольщине артиллерией и БпЛА. Из-за обстрелов повреждены частные дома, админздание, магазин, авто и линии электропередач.

война Днепропетровская область Лысак Сергей Петрович
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