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Число постраждалих внаслідок російського удару по пʼятиповерхівці у Кривому Розі зросла до 8

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

Троє з постраждалих госпіталізовані.

"Окрім 11-річного хлопчика, жінки 58 і 75 років. Всі – у стані середньої тяжкості", – йдеться у повідомленні.

На місці працюють всі служби.

Нагадаємо, російські війська завдали ракетного удару по місту Кривий Ріг на Дніпропетровщині вранці 11 листопада. У пʼятиповерхівці зруйновані квартири з першого по п’ятий поверхи одного з під’їздів.