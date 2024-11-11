фото: ДСНС

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Окупанти вдарили дроном-камікадзе по автомобілю, який був на тимчасовій зупинці.

Вогнеборці ліквідували займання легковика ЗАЗ "Таврія".

На щастя, загиблих та травмованих немає.

Нагадаємо, українські військові у ніч проти 11 листопада збили дві російські керовані авіаційні ракети Х-59/69 і 39 безпілотників.