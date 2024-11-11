фото: ГСЧС

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Оккупанты ударили дроном-камикадзе по автомобилю, который был на временной остановке.

Пожарные ликвидировали возгорание легковушки ЗАЗ "Таврия".

К счастью, погибших и травмированных нет.

Напомним, украинские военные в ночь на 11 ноября сбили две российские управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 39 беспилотников.