У Львові затримали жінку, яка влаштувала погром на Личаківському кладовищі

фото: Facebook / Євген Бойко

Правоохоронці встановили особу людини, яка у ніч на 20 жовтня розкидала квіти і лампадки на 39 могилах українських воїнів, політв’язнів радянського періоду і волонтерів на полі Почесних поховань Личаківського цвинтаря

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Львівської області,

Поліцейські вивчили записи камер відеоспостереження та провели спільно зі співробітниками СБУ пошукові заходи. Правоохоронці встановили, що до вчинення наруги над могилами Героїв причетна жінка віком 48 років.

Жінці повідомили про підозру за статтею Кримінального кодексу про наругу над могилами. Санкція статті передбачає покарання ‒ обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Нагадаємо, вночі 20 жовтня на території Личаківського кладовища у Львові невідомі зловмисники здійснили наругу над могилами українських захисників.