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06 ноября 2024, 13:51

В Кривом Роге неизвестный стрелял в памятник погибшему военному

06 ноября 2024, 13:51
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скриншот с видео
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На кладбище в Кривом Роге на Днепропетровщине неизвестный преступник повредил памятник погибшему военному, выстрелив в него не менее десяти раз

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Днепр Оперативный".

По данным медиа, следы от пуль на памятнике заметила мать погибшего героя. Также работница кладбища рассказала журналистам, что слышала выстрелы еще 4 ноября, но даже подумать не могла, что стреляют по памятнику.

Правоохранители разыскивают преступника. Ему грозит лишение свободы до 7 лет.

Напомним, ночью 20 октября на территории Лычаковского кладбища во Львове неизвестные злоумышленники надругались над могилами украинских защитников. Впоследствии правоохранители установили личность человека, который в ночь на 20 октября разбрасывал цветы и лампадки на 39 могилах - это женщина 48 лет.

стрельба памятник Днепропетровская область Кривой Рог кладбище погибшие военные
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