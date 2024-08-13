Сили оборони розбили позиції росіян біля Вовчанська

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На Вовчанському напрямку, в Харківській області, бійці Краматорського прикордонного загону «розбирають» позиції окупантів за допомогою ударних дронів

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Держприкордонслужбу.

Пілоти ударних БпЛА знищують бліндажі з окупантами та польові склади з боєкомплектами.

"Ні хвилини спокою не дають окупантам прикордонники Краматорського загону, безперервно розносять укріплення окупантів на Вовчанському напрямку, не даючи їм підняти голови. Це не дозволяє рашистам робити спроби наступу на наші позиції", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно бійці "Шквалу" завдали нищівних ударів по техніці та живій силі окупантів на Вовчанському напрямку.

Раніше на Харківщині воїни 3-ї окремої штурмової бригади виявили та знищили російський бомбомет-франкенштейн.