Комбінований удар по Сумах: поранена людина, пошкоджені електромережі та газопровід

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У ніч на вівторок, 13 серпня, російські загарбники атакували Суми ракетами та ударними дронами. Окупанти цілили по об'єктам інфраструктури. Через атаку постраждала людина

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає RegioNews.

"Внаслідок ворожого ракетно-авіаційного удару, попередьно, зазнала поранень одна людина. На місці працюють усі необхідні служби", — йдеться в повідомленні.

За даними ОВА, в Сумах пошкоджено лінію електромережі, газопровід, будівлю лікарні та кілька автомобілів. Без електро та газопостачання залишилася частина міста. Наслідки ворожої атаки ліквідовуються.

Влада Сумщини закликала цивільних не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, у ніч на 13 серпня російські війська завдали комбінованого удару по об'єктам інфраструктури в обласному центрі Сумщини.