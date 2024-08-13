На Дніпропетровщині збили два "шахеди": в ОВА показали наслідки ворожих атак
Вночі окупанти атакували Дніпропетровщину двома ударними БпЛА типу «Shahed». Також загарбники обстрілювали Нікопольщину з важкої артилерії та РСЗВ
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.
"Вночі оборонці неба збили над областю 2 шахеди", — йдеться в повідомленні.
За словами Лисака, агресор застосовував дрони-камікадзе, важку артилерію і РСЗВ "Град". Ворог бив по Нікополю, Марганецькій, Червоногригорівській і Покровській громадах.
Внаслідок обстрілів зайнялася суха трава, рятувальники загасили пожежі. Окупанти пошкодили п'ять приватних будинків, три господарські споруди, гараж, авто, лінію електропередач.
Також російська армія атакувала Криворіжжя. На Грушівську громаду війська РФ спрямували БпЛА. На щастя, люди не постраждали.
Нагадаємо, в ніч на 13 серпня сили протиповітряної оборони збили 30 із 38 БпЛА типу "Shahed", якими загарбники атакували Україну.