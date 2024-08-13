Нічна атака "шахедів": ППО знищила 30 ударних безпілотників росіян
Сьогодні вночі, 13 серпня, сили протиповітряної оборони збили 30 із 38 російських ударних БпЛА типу «Shahed», якими окупанти атакували Україну
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук, передає RegioNews.
За його словами, загарбники випустили дві балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23 із Воронезької області, а 38 "шахедів" – із районів Приморсько-Ахтарська та Курська РФ.
"В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони України, авіацією, зенітними ракетними підрозділами та засобами РЕБ Повітряних Сил збито 30 ворожих БпЛА у Миколаївській, Вінницькій, Сумській, Кіровоградській, Херсонській, Чернігівській, Дніпропетровській та Черкаській областях", - додав Микола Олещук.
Нагадаємо, за минулий тиждень ППО Сухопутних військ знищила 152 розвідувальних та ударних дронів росіян.