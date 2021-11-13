У Кременчуці спалахнула пожежа на заводі "Укртатнафта"

Фото: ДСНС

У Кременчуці на території ПАТ "Укртатнафта" після витоку нафтопродуктів сталася пожежа

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України, передає RegioNews.

"Сьогодні, о 11:25, у м. Кременчук, на території ПАТ "Укртатнафта", в результаті розгерметизацї засувки печі підігріву нафтопродуктів, стався їх витік на площі близько двох квадратних метрів, без подальшого горіння. Однак в середині печі підігріву нафтопродуктів сталося загорання нафтопродуктів", - йдеться у повідомленні.

За даними ДСНС, о 11:55 загорання було локалізовано, жертв та постраждалих немає, підприємство працює в штатному режимі.

Для охолодження печі від ДСНС було залучено 32 особи та 7 одиниці техніки.

Як повідомлялося, в Одесі на пляжі "Дельфін", що у Приморському районі міста, трапилась пожежа на літнього майданчику клубу "True Man Hot Boat".