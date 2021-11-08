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08 листопада 2021, 16:33 2

В Одесі горіла квартира у багатоповерхівці

08 листопада 2021, 16:33 2
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Фото: Сайт ДСНС
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В Одесі у Київському районі сталася пожежа у квартирі на шостому поверсі дев'ятиповерхового будинку

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС у Telegram.

Пожежа на вулиці Академіка Глушко стала вранці 8 листопада.

Під час гасіння пожежі з балкона сусідньої квартири по автодрабині пожежники врятували двох осіб та двох тварин. В складі газодимозахисної служби з верхніх поверхів евакуйовано семеро людей. Причину та збиток пожежі наразі встановлюють фахівці.

Нагадаємо, нещодавно у Голосіївському районі столиці виникла пожежа в дитячому садочку. До прибуття рятувальників, на безпечну відстань було виведено 109 осіб.

евакуація Одеса пожежа рятувальники

 
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