У Кривому Розі підліток сходив у туалет у вікно трамваю

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У Кривому Розі один з підлітків переплутав вікно трамваю з туалетом

Як пише RegioNews з посиланням на Telegram-каналі "Кривой Рог блог", підліток у швидкісному трамваї вирішив справити природні потреби на повному ходу.

При цьому згодом він пояснив, що зробив це більше заради фану і щоб прославитися у соцмережах.

Нагадаємо, що у вересні у Дніпрі учень "по приколу" видерся на дах школи.

Знизу йому допомогли однокласники, а для того, щоб дістатися вікна, він використав парти. У підсумку задумане вдалося здійснити.

Коли учень спустився, там на нього вже чекали вчителі. За словами директора школи, вікна були відчинені лише на 10 см, і як хлопець зумів через них вилізти – загадка. Після інциденту вікна закрили наглухо.