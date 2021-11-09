В Кривом Роге подросток сходил в туалет в окно трамвая

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В Кривом Роге один из подростков перепутал окно трамвая с туалетом

Как пишет RegioNews со ссылкой на Telegram-канале "Кривой Рог блог" подросток в скоростном трамвае решил справить естественные потребности на полном ходу.

При этом впоследствии он пояснил, что сделал это больше ради фана и чтобы прославиться в соцсетях.

Напомним, что в сентябре в Днепре ученик "по приколу" вскарабкался на крышу школы.

Снизу ему помогли товарищи, а для того, чтобы добраться до окна, он использовал парты. В итоге задуманное удалось осуществить.

Когда ученик спустился, там его уже ждали учителя. По словам директора школы, окна были открыты лишь на 10 см, и как парень сумел через них вылезти – загадка. После инцидента окна закрыли наглухо.