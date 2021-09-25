У Дніпрі учень "по приколу" видерся на дах школи
У Дніпрі в середній школі №21, що неподалік скверу Героїв, стався інцидент – учень видерся на дах школи через мансардне вікно
Про це пише RegioNews з посиланням на 11 канал
Як з'ясувалося, 14-річний хлопець вирішив приколотися. Знизу йому допомогли однокласники, а дл того, щоб дістатися вікна, він використав парти. У підсумку задумане вдалося здійснити.
Коли учень спустився, там на нього вже чекали вчителі. За словами директора школи, вікна були відчинені лише на 10 см, і як хлопець зумів через них вилізти – загадка. Після інциденту вікна закрили наглухо.
Нагадаємо, що напередодні у Харкові місцевий житель грав на скрипці, знаходячись на даху тролейбуса.
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