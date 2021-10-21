У Кривому Розі сталася пилова буря, яка може бути небезпечною для людей

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Кривий Ріг накрила пилова буря, яка може становити загрозу для населення

Як повідомили у Державній екологічній інспекції, сильний вітер несе в місто дрібнодисперсні частинки з гірничодобувних підприємств і кар'єрів, пише RegioNews

За словами глави ДЕІ Андрія Мальованого, напередодні міська система моніторингу повітря зафіксувала перевищення норм по вмісту пилу. Значення становили від 0,2 до майже 0,4 мг/м3 при нормі 0,15 мг/м3.

"В результаті сильного вітру небезпечні сполуки і дрібнодисперсні частинки з територій промислових об'єктів потрапляють в повітря. Це становить загрозу для здоров'я людей", - зазначив він.

В екологічній інспекції рекомендують мінімізувати пересування по місту.

Нагадаємо, у квітні на півночі Одеської області пронеслася пилова буря.