12:58  21 октября
Медики на грани истощения: во Франковске две COVID-больницы переполнены пациентами
17:59  21 октября
В Киеве патрульный полицейский попал под колеса микроавтобуса
17:36  21 октября
На Донбассе относительное затишье: российские оккупанты 2 раза нарушили "тишину"
UA | RU
UA | RU
21 октября 2021, 17:41 188

В Кривом Роге произошла пыльная буря, которая может быть опасной для людей

21 октября 2021, 17:41 188
Читайте також українською мовою
Фото: Рixabay
Читайте також
українською мовою

Кривой Рог накрыла пыльная буря, которая может представлять угрозу для населения

Как сообщили в Государственной экологической инспекции, сильный ветер несет в город мелкодисперсные частицы из горнодобывающих предприятий и карьеров, пишет RegioNews

По словам главы ДЭИ Андрея Малеваного, накануне городская система мониторинга воздуха зафиксировала превышение норм по содержанию пыли. Значения составляли от 0,2 до почти 0,4 мг/м3 при норме 0,15 мг/м3.

"В результате сильного ветра опасные соединения и мелкодисперсные частицы с территорий промышленных объектов попадают в воздух. Это представляет угрозу для здоровья людей", - отметил он.

В экологической инспекции рекомендуют минимизировать передвижение по городу.

Напомним, в апреле на севере Одесской области пронеслась пылевая буря.

угроза Днепропетровская область Кривой Рог буря

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Сакральные 25%. Как Зеленский получил первый сигнал от выброшенного из команды Разумкова
С Кличко против Филатова? Зачем Коломойский берет под контроль днепровский "УДАР"
Все публикации »
Янина Соколовская
Виталий Бала
Янина Соколовская
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram