В Кривом Роге произошла пыльная буря, которая может быть опасной для людей

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Кривой Рог накрыла пыльная буря, которая может представлять угрозу для населения

Как сообщили в Государственной экологической инспекции, сильный ветер несет в город мелкодисперсные частицы из горнодобывающих предприятий и карьеров, пишет RegioNews

По словам главы ДЭИ Андрея Малеваного, накануне городская система мониторинга воздуха зафиксировала превышение норм по содержанию пыли. Значения составляли от 0,2 до почти 0,4 мг/м3 при норме 0,15 мг/м3.

"В результате сильного ветра опасные соединения и мелкодисперсные частицы с территорий промышленных объектов попадают в воздух. Это представляет угрозу для здоровья людей", - отметил он.

В экологической инспекции рекомендуют минимизировать передвижение по городу.

Напомним, в апреле на севере Одесской области пронеслась пылевая буря.