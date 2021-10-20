У Кривому Розі зник друг загиблого брата ексмера Кривого Рогу - ЗМІ

Нацполіція

У Кривому Розі оголошено у розшук В’ячеслава Малютяка. За інформацією ЗМІ він був другом загиблого брата покійного мера Кривого Рогу Костянтина Павлова Андрія

Про це пише RegioNews посиланням на пресслужбу поліції Дніпропетровщини

Про зникнення 54-річного чоловіка до відділення поліції № 4 (Саксаганське) Криворізького РУП 18 жовтня повідомила дружина.

За її словами, цього дня чоловік пішов з дому на роботу та до теперішнього часу не повернувся.

Своєю чергою видання "Сегодня" з посиланням на власні джерела повідомляє, що зниклий Малютяк добре знав загиблого брата мера Кривого Рогу – Андрія Павлова.

"Після вбивства Андрія Павлова пропав також і наш друг сім'ї В'ячеслав Малютяк у Кривому Розі, який близько спілкувався з Павловим. Була думка, що він злякався і вирішив сховатися, але він не міг кинути сім'ю. Поліція запеленгувала телефон в іншому місті", – повідомили джерела.

Нагадаємо, що 18 жовтня брата загиблого мера Кривого Рогу Костянтина Павлова Андрія знайдено мертвим у власній квартирі. Поліція Дніпропетровської області опублікувала офіційний висновок судово-медичної експертизи щодо причин смерті 44-річного чоловіка. Смерть криворіжця настала внаслідок токсичної дії спиртів, випадкового отруєння алкоголем. Наразі слідство встановлює всі обставини події.