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20 октября 2021, 19:47 54

В Кривом Роге пропал друг погибшего брата экс-мера Кривого Рога - СМИ

20 октября 2021, 19:47 54
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Нацполиция
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В Кривом Роге объявлен в розыск Вячеслав Малютяк. По информации СМИ он был другом погибшего брата покойного мэра Кривого Рога Константина Павлова Андрея

Об этом пишет RegioNews ссылкой на пресс-службу полиции Днепропетровщины

Об исчезновении 54-летнего мужчины в отделение полиции № 4 (Саксаганское) Криворожского РУП 18 октября сообщила жена.

По ее словам, в этот день мужчина ушел из дома на работу и до настоящего времени не вернулся.

В свою очередь издание "Сегодня" со ссылкой на собственные источники сообщает, что пропавший Малютяк хорошо знал погибшего брата мэра Кривого Рога – Андрея Павлова.

"После убийства Андрея Павлова пропал также и наш друг семьи Вячеслав Малютяк в Кривом Роге, который близко общался с Павловым. Была мысль, что он испугался и решил скрыться, но он не мог бросить семью. Полиция засекла телефон в другом городе", – сообщили источники.

Напомним, что 18 октября брата погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова Андрея найден мертвым в собственной квартире. Полиция Днепропетровской области опубликовала официальное заключение судебно-медицинской экспертизы о причинах смерти 44-летнего мужчины. Смерть криворожца наступила в результате токсического действия спиртов, случайного отравления алкоголем. В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.

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