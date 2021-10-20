Поліція встановила причину смерті брата загиблого мера Кривого Рогу

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Як передає RegioNews, про це повідомили у Нацполіції.

Згідно з офіційним висновком судово-медичної експертизи смерть криворіжця настала внаслідок токсичної дії спиртів, випадкового отруєння алкоголем", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці повідомляють, що тіло загиблого виявив знайомий, який приїхав його провідати: напередодні той скаржився на проблеми зі здоров’ям.

Нагадаємо, 18 жовтня до поліції надійшло повідомлення про смерть чоловіка 1977 року народження в одній із квартир у Центрально-Міському районі м. Кривий Ріг. За попередньою інформацією, видимих ознак насильницької смерті на тілі загиблого немає.