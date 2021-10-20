11:13  20 жовтня
Ляшко ініціює відсторонення керівника охорони здоров’я міста Запоріжжя
08:29  20 жовтня
Поліція встановила причину смерті брата загиблого мера Кривого Рогу
08:06  20 жовтня
На Донбасі зафіксовано обстріли із заборонених озброєнь, один боєць ООС отримав поранення
UA | RU
UA | RU
20 жовтня 2021, 08:29 1425

Поліція встановила причину смерті брата загиблого мера Кривого Рогу

20 жовтня 2021, 08:29 1425
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

За даними судово-медичної експертизи, смерть Андрія Павлова настала внаслідок отруєння алкоголем

Як передає RegioNews, про це повідомили у Нацполіції.

Згідно з офіційним висновком судово-медичної експертизи смерть криворіжця настала внаслідок токсичної дії спиртів, випадкового отруєння алкоголем", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці повідомляють, що тіло загиблого виявив знайомий, який приїхав його провідати: напередодні той скаржився на проблеми зі здоров’ям.

Нагадаємо, 18 жовтня до поліції надійшло повідомлення про смерть чоловіка 1977 року народження в одній із квартир у Центрально-Міському районі м. Кривий Ріг. За попередньою інформацією, видимих ознак насильницької смерті на тілі загиблого немає.

смерть розслідування поліція Кривий Ріг експертиза

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
З Кличком проти Філатова? Навіщо Коломойський бере під контроль дніпровський "УДАР"
"Надзвичайні" скарги. Чи є десь реальна загроза зриву опалювального сезону
Всі публікації »
Яніна Соколовська
Віталій Бала
Олексій Голобуцький
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram