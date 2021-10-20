Полиция установила причину смерти брата погибшего мэра Кривого Рога

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Как передает RegioNews, об этом сообщили в Нацполиции.

Согласно официальному заключению судебно-медицинской экспертизы смерть криворожца наступила в результате токсического действия спиртов, случайного отравления алкоголем", - говорится в сообщении.

Правоохранители сообщают, что тело погибшего обнаружил знакомый, который приехал его проведать: накануне тот жаловался на проблемы со здоровьем.

Напомним, 18 октября в полицию поступило сообщение о смерти мужчины 1977 года рождения в одной из квартир в Центрально-Городском районе г. Кривой Рог. По предварительной информации, видимых признаков насильственной смерти на теле погибшего нет.