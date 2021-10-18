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18 жовтня 2021, 14:34 34

На Дніпропетровщині пенсіонерка отруїлася чадним газом і згоріла в багатті

18 жовтня 2021, 14:34 34
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Фото: Рixabay
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У Дніпропетровській області літня жінка отруїлася чадним газом під час того, як на території приватного будинку спалювала листя. Жінка втратила свідомість і впала в багаття

Як пише RegioNews, про це з посиланням на власні джерела пише "Дніпро оперативне".

Подія сталася 17 жовтня в селищі Богіновка. Там під час спалювання листя 80-річна жінка отруїлася чадним газом, втратила свідомість і впала в багаття. В результаті чого місцева мешканка отримала травми, несумісні з життям.

В обставинах події розбираються правоохоронці.

Раніше повідомлялося, що у столиці через пральну машинку згоріла квартира, внаслідок чого загинув її господар.

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