На Дніпропетровщині пенсіонерка отруїлася чадним газом і згоріла в багатті
У Дніпропетровській області літня жінка отруїлася чадним газом під час того, як на території приватного будинку спалювала листя. Жінка втратила свідомість і впала в багаття
Як пише RegioNews, про це з посиланням на власні джерела пише "Дніпро оперативне".
Подія сталася 17 жовтня в селищі Богіновка. Там під час спалювання листя 80-річна жінка отруїлася чадним газом, втратила свідомість і впала в багаття. В результаті чого місцева мешканка отримала травми, несумісні з життям.
В обставинах події розбираються правоохоронці.
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