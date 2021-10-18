На Днепропетровщине пенсионерка отравилась угарным газом и сгорела в костре
В Днепропетровской области пожилая женщина отравилась угарным газом во время того, как на территории частного дома сжигала листья. Женщина потеряла сознание и упала в костер
Как пишет RegioNews, об этом со ссылкой на собственные источники пишет "Днепр оперативный".
Происшествие произошло 17 октября в поселке Богиновка. Там во время сжигания листьев 80-летняя женщина отравилась угарным газом, потеряла сознание и упала в костер. В результате чего местная жительница получила травмы, несовместимые с жизнью.
В обстоятельствах происшествия разбираются правоохранители.
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