На Днепропетровщине пенсионерка отравилась угарным газом и сгорела в костре

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В Днепропетровской области пожилая женщина отравилась угарным газом во время того, как на территории частного дома сжигала листья. Женщина потеряла сознание и упала в костер

Как пишет RegioNews, об этом со ссылкой на собственные источники пишет "Днепр оперативный".

Происшествие произошло 17 октября в поселке Богиновка. Там во время сжигания листьев 80-летняя женщина отравилась угарным газом, потеряла сознание и упала в костер. В результате чего местная жительница получила травмы, несовместимые с жизнью.

В обстоятельствах происшествия разбираются правоохранители.

Ранее сообщалось, что в столице из-за стиральной машинки сгорела квартира, в результате чего погиб ее хозяин.