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13 жовтня 2021, 10:44 554

У столиці вночі через пральну машинку горіла квартира, загинув чоловік

13 жовтня 2021, 10:44 554
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Фото: Рixabay
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У Києві в ніч на 13 жовтня на проспекті Науки, 18, що у Голосіївському районі, горіла квартира у житловому будинку 

Про це пише RegioNews з посиланням на столичне Головне управління ДСНС.

Зазначається, що до рятувальників повідомлення про пожежу надійшло 12 жовтня о 22:46. Вони з'ясували, що у ванній кімнаті, в пральній машині, виникло займання з розповсюдженням вогню на коридор квартири.

О 23:07 рятувальники локалізували пожежу на площі 5 кв.м, а о 23:12 - ліквідували.

"Під час гасіння займання було виявлено труп чоловічої статі 1941 року народження. Чоловік був у лежачому положені в напрямку руху до виходу з квартири", - йдеться у повідомленні.

Остаточну причину пожежі та обставини смерті людини встановлять правоохоронці.

Нагадаємо, вранці 12 жовтня у Києві на вул. Костьольна, 2-В, що у Шевченківському районі, горів дах житлового будинку.

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