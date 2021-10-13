У столиці вночі через пральну машинку горіла квартира, загинув чоловік
У Києві в ніч на 13 жовтня на проспекті Науки, 18, що у Голосіївському районі, горіла квартира у житловому будинку
Про це пише RegioNews з посиланням на столичне Головне управління ДСНС.
Зазначається, що до рятувальників повідомлення про пожежу надійшло 12 жовтня о 22:46. Вони з'ясували, що у ванній кімнаті, в пральній машині, виникло займання з розповсюдженням вогню на коридор квартири.
О 23:07 рятувальники локалізували пожежу на площі 5 кв.м, а о 23:12 - ліквідували.
"Під час гасіння займання було виявлено труп чоловічої статі 1941 року народження. Чоловік був у лежачому положені в напрямку руху до виходу з квартири", - йдеться у повідомленні.
Остаточну причину пожежі та обставини смерті людини встановлять правоохоронці.
Нагадаємо, вранці 12 жовтня у Києві на вул. Костьольна, 2-В, що у Шевченківському районі, горів дах житлового будинку.