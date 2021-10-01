Впав з 12-метрової висоти: у Кривому Розі на підприємстві загинув працівник

Фото з відкритих джерел

У Кривому Розі на гірничовидобувному підприємстві під час виконання посадових обов'язків загинув працівник

Про це пише RegioNews з посиланням на "Інформатор".

Подія сталася учора, 30 вересня, на Інгулецькому гірничо-збагачувальному комбінаті. На виробництві під час виконання робіт з підвищеною небезпекою загинув 38-річний чоловік. Його звали Сергій.

За попередньою інформацією, він впав з висоти близько 12 метрів. Від отриманих травм чоловік помер на місці.

Нагадаємо, у серпні у Кривому Розі також стався трагічний випадок - тоді на території Північного гірничо-збагачувального комбінату загинув працівник.