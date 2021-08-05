У Кривому Розі на підприємстві загинув працівник: що сталося
У Кривому Розі на території Північного гірничо-збагачувального комбінату загинув працівник
Як повідомили у пресслужбі ДСНС Кривого Рогу, чоловіка вбило струмом під час проведення ремонтних робіт, пише RegioNews.
Подія сталася учора, 4 серпня, о 20:40 на ПнГЗК на рудозбагачувальній фабриці №1 (ЦПО -1).
Під час виконання професійних обов'язків 25-річний електрик дільниці отримав ураження електричним струмом.
Що призвело ураження електричним струмом – поки не повідомляється.
Нагадаємо, нещодавно у Краматорську помер шахтар, який постраждав унаслідок вибуху на шахті в суботу.
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