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05 серпня 2021, 11:59 779

У Кривому Розі на підприємстві загинув працівник: що сталося

05 серпня 2021, 11:59 779
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Рixabay
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У Кривому Розі на території Північного гірничо-збагачувального комбінату загинув працівник

Як повідомили у пресслужбі ДСНС Кривого Рогу, чоловіка вбило струмом під час проведення ремонтних робіт, пише RegioNews.

Подія сталася учора, 4 серпня, о 20:40 на ПнГЗК на рудозбагачувальній фабриці №1 (ЦПО -1).

Під час виконання професійних обов'язків 25-річний електрик дільниці отримав ураження електричним струмом.

Що призвело ураження електричним струмом – поки не повідомляється.

Нагадаємо, нещодавно у Краматорську помер шахтар, який постраждав унаслідок вибуху на шахті в суботу.

Україна смерть Дніпро Кривий Ріг підприємство

 
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