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24 вересня 2021, 16:27 32

У Дніпрі ввели штрафи за викидання сміття у недозволених місцях

24 вересня 2021, 16:27 32
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Фото: Рixabay
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Депутати міської ради Дніпра ухвалили рішення про введення штрафів для осіб, які викидатимуть сміття в недозволених місцях

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Дніпровської міськради.

"У Дніпрі комунальному підприємству "Екополіс" Дніпровської міської ради надано повноваження притягувати до адміністративної відповідальності тих, хто порушує правила поводження з відходами та засмічує територію міста", - йдеться у повідомленні.

Тепер комунальники зможуть складати протоколи про адміністративні правопорушення та передавати їх на розгляд адмінкомісій. Останні визначати розміри фінансового покарання.

Раніше повідомлялося, що на одеському пляжі з'явилося озеро з нечистот, які ллються з колектора.

Україна сміття штраф Дніпро адмінпорушення

 
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