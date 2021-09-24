У Дніпрі ввели штрафи за викидання сміття у недозволених місцях
Депутати міської ради Дніпра ухвалили рішення про введення штрафів для осіб, які викидатимуть сміття в недозволених місцях
Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Дніпровської міськради.
"У Дніпрі комунальному підприємству "Екополіс" Дніпровської міської ради надано повноваження притягувати до адміністративної відповідальності тих, хто порушує правила поводження з відходами та засмічує територію міста", - йдеться у повідомленні.
Тепер комунальники зможуть складати протоколи про адміністративні правопорушення та передавати їх на розгляд адмінкомісій. Останні визначати розміри фінансового покарання.
Раніше повідомлялося, що на одеському пляжі з'явилося озеро з нечистот, які ллються з колектора.
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