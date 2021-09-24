В Днепре ввели штрафы за выбрасывание мусора в неположенных местах

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Депутаты городского совета Днепра приняли решение о введении штрафов для лиц, которые будут выбрасывать мусор в неположенных местах

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Днепровского горсовета.

"В Днепре коммунальному предприятию "Экополис" Днепровского городского совета предоставлены полномочия привлекать к административной ответственности тех, кто нарушает правила обращения с отходами и засоряет территорию города", - говорится в сообщении.

Теперь коммунальщики смогут составлять протоколы об административных правонарушениях и передавать их на рассмотрение админкомиссий. Последние определять размеры финансового наказания.

Ранее сообщалось, что на одесском пляже появилось озеро из нечистот, которые льются из коллектора.