На одеському пляжі з'явилося озеро з нечистот, які ллються з колектора

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На найпопулярнішому пляжі в Одесі – "Аркадія" - з'явилося ціле озеро, яке наповнилося нечистотами з колектора

Про це пише RegioNews з посиланням на "Траса Е-95".

Відпочивальники на одеському пляжі "Аркадія" виявили смердюче озеро з нечистот, яке орендарі прикрили дерев'яним настилом. Нечистоти ллються з труби прямо на пісок, - повідомили очевидці.

"Ласкаво просимо на шлакопляж!"- написали автори фото.

Величезний дерев'яний настил накрив більшу частину головного міського пляжу, закривши собою пісок на площі в 3000 кв м.На ньому вже почали будувати басейн і збирати корпуси лежаків і бунгало.

Раніше Одеська мерія дозволила орендарю розмістити тимчасову дерев'яну конструкцію для забезпечення належного санітарного та естетичного стану пляжу.

Орендарем цієї ділянки пляжу є ПП "Нелл". На інформаційному щиті зазначено, що зараз орендар проводить роботи з поточного ремонту зливного колектора "Новоаркадійський". А поки під настилом ллються нечистоти з аварійного колектора, лежить сміття, уламки дерева і пластика.

Нагадавши, на чорноморському курорті в селі Лебедівка в Одеській області на пляжі стався зсув ґрунту. Рятувальники розбирають завали, оскільки під ними можуть перебувати люди.