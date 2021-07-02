На одеському пляжі з'явилося озеро з нечистот, які ллються з колектора
На найпопулярнішому пляжі в Одесі – "Аркадія" - з'явилося ціле озеро, яке наповнилося нечистотами з колектора
Про це пише RegioNews з посиланням на "Траса Е-95".
Відпочивальники на одеському пляжі "Аркадія" виявили смердюче озеро з нечистот, яке орендарі прикрили дерев'яним настилом. Нечистоти ллються з труби прямо на пісок, - повідомили очевидці.
"Ласкаво просимо на шлакопляж!"- написали автори фото.
Величезний дерев'яний настил накрив більшу частину головного міського пляжу, закривши собою пісок на площі в 3000 кв м.На ньому вже почали будувати басейн і збирати корпуси лежаків і бунгало.
Раніше Одеська мерія дозволила орендарю розмістити тимчасову дерев'яну конструкцію для забезпечення належного санітарного та естетичного стану пляжу.
Орендарем цієї ділянки пляжу є ПП "Нелл". На інформаційному щиті зазначено, що зараз орендар проводить роботи з поточного ремонту зливного колектора "Новоаркадійський". А поки під настилом ллються нечистоти з аварійного колектора, лежить сміття, уламки дерева і пластика.
Нагадавши, на чорноморському курорті в селі Лебедівка в Одеській області на пляжі стався зсув ґрунту. Рятувальники розбирають завали, оскільки під ними можуть перебувати люди.