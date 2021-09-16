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16 вересня 2021, 10:31 172

У Дніпрі п’ятьох поліцейських підозрюють у хабарництві

16 вересня 2021, 10:31 172
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Фото: з відкритих джерел
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У Дніпрі п’ятьох поліцейських підозрюють у вимаганні хабарів та примушуванні місцевих мешканців зізнаватися у злочинах

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Дніпропетровської обласної прокуратури.

За даними слідства, працівник поліції організував злочинну групу, до складу якої входило ще двоє його колег, для вчинення тяжких злочинів. До такої діяльності останні періодично залучали ще двох поліцейських.

У період з травня 2020 по січень 2021 рр., вони для створення видимості ефективної роботи, примушували громадян зізнаватись у скоєнні злочинів, здійснюючи на них психологічний та фізичний вплив.

Правоохоронці вимагали та одержали від потерпілих неправомірну вигоду на загальну суму понад 60 тис. грн за непритягнення останніх до кримінальної відповідальності", - розповіли у прокуратурі.

Наразі вирішується питання щодо обрання всім підозрюваним запобіжного заходу.

Нагадаємо, 28 серпня на хабарі у 500 тисяч затримали голову одного з ОТГ на Дніпропетровщині.

прокуратура Дніпропетровська область поліція правоохоронці хабар

 
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