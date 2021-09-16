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16 сентября 2021, 10:31

В Днепре пятерых полицейских подозревают во взяточничестве

16 сентября 2021, 10:31
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Фото: из открытых источников
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В Днепре пятерых полицейских подозревают в вымогательстве взяток и принуждении местных жителей признаваться в преступлениях

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской областной прокуратуры.

По данным следствия, сотрудник полиции организовал преступную группу, в состав которой входило еще двое его коллег, для совершения тяжких преступлений. К такой деятельности последние периодически привлекали еще двух полицейских.

В период с мая 2020 по январь 2021 гг., они для создания видимости эффективной работы, заставляли граждан признаваться в совершении преступлений, осуществляя на них психологическое и физическое воздействие.

Правоохранители требовали и получили от потерпевших неправомерную выгоду на общую сумму более 60 тыс. грн за непривлечение последних к уголовной ответственности", - рассказали в прокуратуре.

Сейчас решается вопрос об избрании всем подозреваемым меры пресечения.

Напомним, 28 августа на взятке в 500 тысяч задержали главу одного из ОТГ на Днепропетровщине.

прокуратура Днепропетровская область полиция правоохранители взятка

 
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