У Дніпрі у школяра стався інсульт

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У Дніпрі у 15-річного хлопчика стався інсульт. Він знепритомнів і впав у кому, а зараз хлопець перебуває у медзакладі Києва.

Про це у соцмережі повідомила жителька Дніпра Катерина Головачова, пише RegioNews.

Зазначається, що 15-річний Влад Щирий, учень середньої школи №96, 9-В класу раптово знепритомнів і впав в кому. Медики діагностували у нього інсульт.

Підлітка транспортували до Києва. Він вийшов із коми. Медики поставили хлопцеві діагноз - "гостре порушення мозкового кровообігу за геморагічним типом, внутрішній крововилив у ліву гемісферу з проривом мозочка у шлуночкову систему".

Нагадаємо, днями в одному з дитячих таборів в селі Щасливцеве на Арабатській Стрілці раптово померла 15-річна дівчина.