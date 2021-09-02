У Дніпрі у школяра стався інсульт
У Дніпрі у 15-річного хлопчика стався інсульт. Він знепритомнів і впав у кому, а зараз хлопець перебуває у медзакладі Києва.
Про це у соцмережі повідомила жителька Дніпра Катерина Головачова, пише RegioNews.
Зазначається, що 15-річний Влад Щирий, учень середньої школи №96, 9-В класу раптово знепритомнів і впав в кому. Медики діагностували у нього інсульт.
Підлітка транспортували до Києва. Він вийшов із коми. Медики поставили хлопцеві діагноз - "гостре порушення мозкового кровообігу за геморагічним типом, внутрішній крововилив у ліву гемісферу з проривом мозочка у шлуночкову систему".
Нагадаємо, днями в одному з дитячих таборів в селі Щасливцеве на Арабатській Стрілці раптово померла 15-річна дівчина.
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