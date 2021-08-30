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30 серпня 2021, 17:31 131

У таборі на Херсонщині померла дитина

30 серпня 2021, 17:31 131
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Фото з відкритих джерел
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В одному з дитячих таборів в селі Щасливцеве на Арабатській Стрілці раптово померла 15-річна дівчина

Про це пише RegioNews з посиланням на видання "Новий Візит".

Трагедія сталася 29 серпня. Під час танців дівчинці стало зле і вона знепритомніла. Приватним транспортом в супроводі медиків з дитячого табору її доправили в приймальне відділення Генічеської лікарні, де лікарі констатували смерть дитини.

Наразі з’ясовується причина смерті 15-річної дівчини. Відомо, що згідно з медичною довідкою дитина була здоровою та не мала патологій.

Нагадаємо, що це не перший подібний трагічний випадок за це літо. Так, днями у Запорізькій обласній дитячій лікарні помер 12-річний хлопець, якому під час фізичних навантажень стало зле в дитячому таборі у Херсонській області.

Також ми писали про те, що на Житомирщині 13-річний юнак з рушниці поранив товариша.

Україна смерть Херсон дитина Херсонська область

 
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