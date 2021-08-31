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31 серпня 2021, 17:33 3

У Кривому Розі чоловік на вулиці показував перехожим і поліції свої статеві органи

31 серпня 2021, 17:33 3
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Фото з відкритих джерел
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У Кривому Розі чоловік демонстрував свій статевий орган правоохоронцям та перехожим. Порушника оштрафували

Про це пише RegioNews з посиланням на Єдиний реєстр судових рішень.

Чоловік посеред дня на вулиці показував перехожим й працівникам поліції свої статеві органи. Обвинувачений у суді свою провину визнав, пояснив, що це сталося випадково, і додав, що розкаюється та обіцяє надалі не вчиняти правопорушень.

Суд оштрафував чоловіка на 51 гривню й зобов'язав виплатити 454 гривні судових витрат.

Нагадаємо, днями у Кривому Розі чоловік викинув з вікна співмешканку.

Україна поліція Дніпро Кривий Ріг адмінпорушення

 
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