У Кривому Розі чоловік на вулиці показував перехожим і поліції свої статеві органи

Фото з відкритих джерел

Про це пише RegioNews з посиланням на Єдиний реєстр судових рішень.

Чоловік посеред дня на вулиці показував перехожим й працівникам поліції свої статеві органи. Обвинувачений у суді свою провину визнав, пояснив, що це сталося випадково, і додав, що розкаюється та обіцяє надалі не вчиняти правопорушень.

Суд оштрафував чоловіка на 51 гривню й зобов'язав виплатити 454 гривні судових витрат.

Нагадаємо, днями у Кривому Розі чоловік викинув з вікна співмешканку.