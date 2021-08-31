В Кривом Роге мужчина на улице показывал прохожим и полиции свои половые органы

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В Кривом Роге мужчина демонстрировал свой половой орган правоохранителям и прохожим. Нарушителя оштрафовали

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на единый реестр судебных решений.

Мужчина посреди дня на улице показывал прохожим и работникам полиции свои половые органы. Обвиняемый в суде свою вину признал, объяснил, что это произошло случайно, и добавил, что раскаивается и обещает впредь не совершать правонарушений.

Суд оштрафовал мужчину на 51 гривну и обязал выплатить 454 гривны судебных расходов.

Напомним, на днях в Кривом Роге мужчина выбросил из окна сожительницу.