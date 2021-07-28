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28 липня 2021, 16:35 1669

На Миколаївщині 12-річна дівчина через сварку з хлопцем викинулась з вікна

28 липня 2021, 16:35 1669
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Рixabay
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У місті Южноукраїнськ Миколаївської області 28 липня 12-річна дівчинка викинулась із вікна на четвертому поверсі

Як повідомили в Нацполіції Миколаївської області, ймовірно вона хотіла вчинити самогубство через сварку з хлопцем, пише RegioNews.

Зазначається, що 12-річна дівчинка прийшла в гості до подруги. Вона була в пригніченому стані через сварку зі своїм хлопцем. Згодом дівчина пішла в сусідню кімнату, щоб відпочити, проте невдовзі викинулась із четвертого поверху. На момент інциденту у квартирі були лише підлітки.

Потерпілу із тяжкими травмами доставили в реанімацію.

Нагадаємо, нещодавно на Одещині чоловік підірвався на гранаті.

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