На Миколаївщині 12-річна дівчина через сварку з хлопцем викинулась з вікна

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Як повідомили в Нацполіції Миколаївської області, ймовірно вона хотіла вчинити самогубство через сварку з хлопцем, пише RegioNews.

Зазначається, що 12-річна дівчинка прийшла в гості до подруги. Вона була в пригніченому стані через сварку зі своїм хлопцем. Згодом дівчина пішла в сусідню кімнату, щоб відпочити, проте невдовзі викинулась із четвертого поверху. На момент інциденту у квартирі були лише підлітки.

Потерпілу із тяжкими травмами доставили в реанімацію.

Нагадаємо, нещодавно на Одещині чоловік підірвався на гранаті.