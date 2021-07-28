На Миколаївщині 12-річна дівчина через сварку з хлопцем викинулась з вікна
У місті Южноукраїнськ Миколаївської області 28 липня 12-річна дівчинка викинулась із вікна на четвертому поверсі
Як повідомили в Нацполіції Миколаївської області, ймовірно вона хотіла вчинити самогубство через сварку з хлопцем, пише RegioNews.
Зазначається, що 12-річна дівчинка прийшла в гості до подруги. Вона була в пригніченому стані через сварку зі своїм хлопцем. Згодом дівчина пішла в сусідню кімнату, щоб відпочити, проте невдовзі викинулась із четвертого поверху. На момент інциденту у квартирі були лише підлітки.
Потерпілу із тяжкими травмами доставили в реанімацію.
Нагадаємо, нещодавно на Одещині чоловік підірвався на гранаті.
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