У міськраді Кривого Рогу з'явився меморіал загиблому меру міста
У фойє будівлі виконкому міськради Кривого Рогу був облаштований меморіал загиблому міському голові Костянтину Павлову
Про це пише RegioNews з посиланням на "Первый городской"
На столі поряд із прапором міста був встановлений портрет Павлова
Місцеві мешканці несуть квіти до імпровізованого меморіалу, переважно гвоздики, утворивши невелику чергу.
Прощання із міським головою відбудеться 19 серпня у театрі Шевченка.
Нагадаємо, 15 серпня місцеві Telegram-канали повідомили про вбивство мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Згодом поліція підтвердила смерть Павлова
Його знайшли біля входу на веранду в будинку в селі Вільне Криворізького району із вогнепальним пораненням.
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