В горсовете Кривого Рога появился мемориал погибшему мэру города
В фойе здания исполкома горсовета Кривого Рога был обустроен мемориал погибшему городскому голове Константину Павлову
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Первый городской"
На столе рядом с флагом города был установлен портрет Павлова
Местные жители несут цветы к импровизированному мемориалу, преимущественно гвоздики, образовав небольшую очередь.
Прощание с мэром состоится 19 августа в театре Шевченко.
Напомним, 15 августа местные Telegram-каналы сообщили об убийстве мэра Кривого Рога Константина Павлова. Впоследствии полиция подтвердила смерть Павлова
Его нашли у входа на веранду в доме в селе Вольное Криворожского района с огнестрельным ранением.
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