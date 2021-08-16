В горсовете Кривого Рога появился мемориал погибшему мэру города

Первый городской

В фойе здания исполкома горсовета Кривого Рога был обустроен мемориал погибшему городскому голове Константину Павлову

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Первый городской"

На столе рядом с флагом города был установлен портрет Павлова

Местные жители несут цветы к импровизированному мемориалу, преимущественно гвоздики, образовав небольшую очередь.

Прощание с мэром состоится 19 августа в театре Шевченко.

Напомним, 15 августа местные Telegram-каналы сообщили об убийстве мэра Кривого Рога Константина Павлова. Впоследствии полиция подтвердила смерть Павлова

Его нашли у входа на веранду в доме в селе Вольное Криворожского района с огнестрельным ранением.