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16 августа 2021, 14:45 101

В горсовете Кривого Рога появился мемориал погибшему мэру города

16 августа 2021, 14:45 101
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Первый городской
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В фойе здания исполкома горсовета Кривого Рога был обустроен мемориал погибшему городскому голове Константину Павлову

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Первый городской"

На столе рядом с флагом города был установлен портрет Павлова

Местные жители несут цветы к импровизированному мемориалу, преимущественно гвоздики, образовав небольшую очередь.

Прощание с мэром состоится 19 августа в театре Шевченко.

Напомним, 15 августа местные Telegram-каналы сообщили об убийстве мэра Кривого Рога Константина Павлова. Впоследствии полиция подтвердила смерть Павлова

Его нашли у входа на веранду в доме в селе Вольное Криворожского района с огнестрельным ранением.

флаг убийство полиция мер

 
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