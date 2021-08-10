12:11  10 серпня
На Чернігівщині виявили 10 випадків штаму "Дельта"
09:42  10 серпня
У Львові не працює електротранспорт: стала відома причина
08:09  10 серпня
Бойовики гатили по позиціях ООС поблизу семи населених пунктів на Донбасі
UA | RU
UA | RU
10 серпня 2021, 12:08 28

СБУ затримала "смотрящего", який понад 10 років тероризував Кривий ріг

10 серпня 2021, 12:08 28
Читайте также на русском языке
Читайте также
на русском языке

Служба безпеки України викрила одне з найвпливовіших злочинних угруповань Кривого Рогу та затримала "смотрящего", який понад 10 років тероризував місто

.Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу спецслужби

Структура в основному складалася з місцевих, яких неодноразово притягували до кримінальної відповідальності за вчинення особливо тяжких злочинів.

Очолював угрупування кримінальний авторитет, який уже понад 10 років відомий у кримінальних колах як "смотрящій" за містом.

За попередніми даними слідства, зловмисники "спеціалізувалися" на "кришуванні" бізнесу, збиранні "общака" і вимаганні неіснуючих боргів. У разі відмови "боржників" сплачувати за "зобов’язаннями", до них застосовувалася тактика залякувань. Погрози фізичної розправи і несення шкоди особистому майну спрацьовували безвідмовно.

Правоохоронці затримали ватажка і чотирьох активних членів злочинного угруповання під час отримання чергового "траншу" неіснуючого боргу. 40 тисяч доларів США передав зловмисникам один з місцевих бізнесменів в обмін на власний спокій.

У ході обшуків за місцем мешкання зловмисників вилучено великі суми грошей, ймовірно отримані злочинним шляхом, вогнепальну зброю, паспорти іноземних держав, у тому числі РФ.

У межах кримінального провадження чотирьом учасникам угруповання повідомлено про підозру за ст. 255-1 (поширення злочинного впливу) та ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України.

Наразі перевіряється інформація щодо причетності до діяльності угруповання представників силових структур та органів влади.

Нагадаємо, що у липні 2021 року підсанкційного кримінального авторитета повернули на Батьківщину

СБУ злочин кримінальна справа погрози

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Скандал в Конотопі: "шкурняки" депутатів чи глобальна кампанія з упокорення мерів
Не той Чаус: кому Зеленський віддає Чернігівську область
Всі публікації »
Лариса Волошина
Яніна Соколовська
Вадим Денисенко
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram