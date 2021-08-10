СБУ затримала "смотрящего", який понад 10 років тероризував Кривий ріг

Служба безпеки України викрила одне з найвпливовіших злочинних угруповань Кривого Рогу та затримала "смотрящего", який понад 10 років тероризував місто

.Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу спецслужби

Структура в основному складалася з місцевих, яких неодноразово притягували до кримінальної відповідальності за вчинення особливо тяжких злочинів.

Очолював угрупування кримінальний авторитет, який уже понад 10 років відомий у кримінальних колах як "смотрящій" за містом.

За попередніми даними слідства, зловмисники "спеціалізувалися" на "кришуванні" бізнесу, збиранні "общака" і вимаганні неіснуючих боргів. У разі відмови "боржників" сплачувати за "зобов’язаннями", до них застосовувалася тактика залякувань. Погрози фізичної розправи і несення шкоди особистому майну спрацьовували безвідмовно.

Правоохоронці затримали ватажка і чотирьох активних членів злочинного угруповання під час отримання чергового "траншу" неіснуючого боргу. 40 тисяч доларів США передав зловмисникам один з місцевих бізнесменів в обмін на власний спокій.

У ході обшуків за місцем мешкання зловмисників вилучено великі суми грошей, ймовірно отримані злочинним шляхом, вогнепальну зброю, паспорти іноземних держав, у тому числі РФ.

У межах кримінального провадження чотирьом учасникам угруповання повідомлено про підозру за ст. 255-1 (поширення злочинного впливу) та ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України.

Наразі перевіряється інформація щодо причетності до діяльності угруповання представників силових структур та органів влади.

Нагадаємо, що у липні 2021 року підсанкційного кримінального авторитета повернули на Батьківщину