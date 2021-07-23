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23 липня 2021, 11:15 6

Підсанкційного кримінального авторитета повернули на Батьківщину

23 липня 2021, 11:15 6
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Фото з відкритих джерел
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Управління Національної поліції Полтавської області спільно з міграційною службою примусово повернули «кримінального авторитета» з санкційного списку РНБО до країни походження.

Про це пише Regionews з посиланням на прес-службу Нацполіції

Зазначається, що 45-річний раніше неодноразово засуджений чоловік був так званим "смотрящим" за одним із міст Полтавської області.

"Наприкінці травня цього року було введено в дію рішення РНБО про застосування спеціальних персональних санкцій до суб’єктів підвищеного злочинного впливу. До санкційного списку потрапив і неодноразово засуджений громадянин РФ, якого за "заслуги" у кримінальному середовищі було призначено "смотрящим" за одним з міст Полтавщини",- нагадують у поліції і додають, що на виконання цього рішення вказану особу було повернуто до країни походження

Крім того "авторитету" було заборонено в’їзд в Україну.

Нагадаємо, що у липні поліція Вінниччини затримала кримінального авторитета, який перебував у розшуку

суд санкції РНБО заборона в'їзду Кримінальна відповідальність

 
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