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10 августа 2021, 12:08 26

СБУ задержала "смотрящего", который более 10 лет терроризировал Кривой рог

10 августа 2021, 12:08 26
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Служба безопасности Украины разоблачила одну из самых влиятельных преступных группировок Кривого Рога и задержала "смотрящего", который более 10 лет терроризировал город

.Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу спецслужбы

Структура в основном состояла из местных, которых неоднократно привлекали к уголовной ответственности за совершение особо тяжких преступлений.

Возглавлял группировку криминальный авторитет, который уже более 10 лет известен в криминальных кругах как "смотрящий" за городом.

По предварительным данным следствия, злоумышленники "специализировались" на "крышевании" бизнеса, сборе "общака" и вымогательстве несуществующих долгов. В случае отказа "должников" платить по "обязательствам", к ним применялась тактика запугивания. Угрозы физической расправы и несения вреда личному имуществу срабатывали безотказно.

Правоохранители задержали главаря и четырех активных членов преступной группировки во время получения очередного "транша" несуществующего долга. 40 тысяч долларов США передал злоумышленникам один из местных бизнесменов в обмен на собственное спокойствие.

В ходе обысков по месту проживания злоумышленников изъяты крупные суммы денег, вероятно полученные преступным путем, огнестрельное оружие, паспорта иностранных государств, в том числе РФ.

В рамках уголовного производства четверым участникам группировки сообщено о подозрении по ст. 255-1 (распространение преступного влияния) и ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас проверяется информация о причастности к деятельности группировки представителей силовых структур и органов власти.

Напомним, что в июле 2021 криминального авторитета, находящегося под санкциями, вернули на родину

СБУ преступление уголовное дело угрозы

 
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