08:44  09 августа
COVID в Украине: за сутки выявили 300 случаев заражения
10:16  09 августа
В Украине полностью вакцинировали от COVID более 2,4 миллиона человек
08:11  09 августа
Оккупанты четыре раза нарушили "тишину" на Донбассе: в ход шли гранатометы и пулеметы
UA | RU
UA | RU
09 августа 2021, 13:19 103

На Днепропетровщине двое пенсионеров выпрыгнули из окна квартиры и погибли

09 августа 2021, 13:19 103
Читайте також українською мовою
Фото: greenleft.org.au
Читайте також
українською мовою

В Кривом Роге Днепропетровской области во дворе многоквартирного дома местные обнаружили тела пожилой семейной пары. Они выпрыгнули из окна квартиры на четвертом этаже

Как передает RegioNews, об этом сообщает местное издание "Наше Місто".

По предварительной информации, мужчине было 84 года, а женщине - 83. Они оставили предсмертную записку, в которой написали, что в своей смерти просят никого не винить", - говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители устанавливают все подробности происшествия. Тела направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

Напомним, на днях в Харькове девушка выпрыгнула из окна седьмого этажа многоэтажки.

смерть полиция самоубийство пенсионеры Кривой Рог

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Скандал в Конотопе: "шкурняки" депутатов или глобальная кампания по усмирению мэров
Не тот Чаус: кому Зеленский отдает Черниговскую область
Все публикации »
Лариса Волошина
Янина Соколовская
Вадим Денисенко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua