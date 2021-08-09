На Днепропетровщине двое пенсионеров выпрыгнули из окна квартиры и погибли

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В Кривом Роге Днепропетровской области во дворе многоквартирного дома местные обнаружили тела пожилой семейной пары. Они выпрыгнули из окна квартиры на четвертом этаже

Как передает RegioNews, об этом сообщает местное издание "Наше Місто".

По предварительной информации, мужчине было 84 года, а женщине - 83. Они оставили предсмертную записку, в которой написали, что в своей смерти просят никого не винить", - говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители устанавливают все подробности происшествия. Тела направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

Напомним, на днях в Харькове девушка выпрыгнула из окна седьмого этажа многоэтажки.