На Днепропетровщине обнаружили новые случаи штамма "Дельта"

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Третью неделю в Днепропетровской области наблюдается увеличение количества заболевших на коронавирус, это связывают с циркуляцией на территории области штамма "Дельта"

Как передает RegioNews, об этом сообщает местное издание "Мост Днепр".

По словам заведующей отделом организации эпидемиологических исследований Еленой Кузьменко, результаты исследования образцов подтвердили циркуляцию на территории области штамма Delta. На территории региона было выявлено 3 случая в Солонянском районе и Никополе.

Штамм Дельта активно распространяется на территории Украины. Наибольшее количество случаев зафиксировано на сегодняшний день в Волынской, Одесской, Тернопольской областях, Черновцах и Киеве", - сообщила она.

Напомним, ранее в Минздраве рассказали, сколько украинцев подцепили штамм "Дельта".