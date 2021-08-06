08:44  06 августа
COVID в Украине: за сутки выявили более тысячи новых случаев заражения
10:32  06 августа
На трассе Киев-Чернигов легковушка столкнулась с колонной военной техники
08:11  06 августа
Боевики на Донбассе 10 раз нарушали "тишину"
UA | RU
UA | RU
06 августа 2021, 11:36 799

На Днепропетровщине обнаружили новые случаи штамма "Дельта"

06 августа 2021, 11:36 799
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Третью неделю в Днепропетровской области наблюдается увеличение количества заболевших на коронавирус, это связывают с циркуляцией на территории области штамма "Дельта"

Как передает RegioNews, об этом сообщает местное издание "Мост Днепр".

По словам заведующей отделом организации эпидемиологических исследований Еленой Кузьменко, результаты исследования образцов подтвердили циркуляцию на территории области штамма Delta. На территории региона было выявлено 3 случая в Солонянском районе и Никополе.

Штамм Дельта активно распространяется на территории Украины. Наибольшее количество случаев зафиксировано на сегодняшний день в Волынской, Одесской, Тернопольской областях, Черновцах и Киеве", - сообщила она.

Напомним, ранее в Минздраве рассказали, сколько украинцев подцепили штамм "Дельта".

коронавирус госпитализация медики врачи штамм Дельта

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Не тот Чаус: кому Зеленский отдает Черниговскую область
Переформатирование большинства в Закарпатском облсовете. Можно ли поздравить Балогу с удачным реваншем?
Все публикации »
Янина Соколовская
Вадим Денисенко
Игорь Попов
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua