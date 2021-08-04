У Дніпрі син до смерті забив матір
У Дніпрі в одному з будинків по проспекту Олександра Поля виявлено тіло 73-річної жінки
Про це повідомили у поліції Дніпра, пише RegioNews.
Працівникам поліції вдалось встановити, що між потерпілою та її 41-річним сином виникла сварка, під час якої чоловік наніс своїй матері удари по тілу. Від отриманих тілесних ушкоджень жінка померла.
Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Вирішується питання по обрання йому запобіжного заходу.
Максимальне покарання передбачене санкцією статті – позбавлення волі до 10 років.
Нагадаємо, нещодавно у Києві чоловік вбив свою матір.
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Не той Чаус: кому Зеленський віддає Чернігівську область
Переформатування більшості в Закарпатській облраді. Чи можна привітати Балогу з вдалим реваншем?