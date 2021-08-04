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04 серпня 2021, 14:59 1156

У Дніпрі син до смерті забив матір

04 серпня 2021, 14:59 1156
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Фото з відкритих джерел
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У Дніпрі в одному з будинків по проспекту Олександра Поля виявлено тіло 73-річної жінки

Про це повідомили у поліції Дніпра, пише RegioNews.

Працівникам поліції вдалось встановити, що між потерпілою та її 41-річним сином виникла сварка, під час якої чоловік наніс своїй матері удари по тілу. Від отриманих тілесних ушкоджень жінка померла.

Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Вирішується питання по обрання йому запобіжного заходу.

Максимальне покарання передбачене санкцією статті – позбавлення волі до 10 років.

Нагадаємо, нещодавно у Києві чоловік вбив свою матір.

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