В Днепре сын до смерти забил мать
В Днепре в одном из домов по проспекту Александра Поля обнаружено тело 73-летней женщины
Об этом сообщили в полиции Днепра, пишет RegioNews.
Сотрудникам полиции удалось установить, что между потерпевшей и ее 41-летним сыном возникла ссора, во время которой мужчина нанес своей матери удары по телу. От полученных телесных повреждений женщина скончалась.
Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос по избранию ему меры пресечения.
Максимальное наказание предусмотрено санкцией статьи - лишение свободы до 10 лет.
Напомним, недавно в Киеве мужчина убил свою мать.
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