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04 августа 2021, 14:59 715

В Днепре сын до смерти забил мать

04 августа 2021, 14:59 715
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Фото из открытых источников
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В Днепре в одном из домов по проспекту Александра Поля обнаружено тело 73-летней женщины

Об этом сообщили в полиции Днепра, пишет RegioNews.

Сотрудникам полиции удалось установить, что между потерпевшей и ее 41-летним сыном возникла ссора, во время которой мужчина нанес своей матери удары по телу. От полученных телесных повреждений женщина скончалась.

Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос по избранию ему меры пресечения.

Максимальное наказание предусмотрено санкцией статьи - лишение свободы до 10 лет.

Напомним, недавно в Киеве мужчина убил свою мать.

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