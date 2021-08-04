В Днепре сын до смерти забил мать

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В Днепре в одном из домов по проспекту Александра Поля обнаружено тело 73-летней женщины

Об этом сообщили в полиции Днепра, пишет RegioNews.

Сотрудникам полиции удалось установить, что между потерпевшей и ее 41-летним сыном возникла ссора, во время которой мужчина нанес своей матери удары по телу. От полученных телесных повреждений женщина скончалась.

Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос по избранию ему меры пресечения.

Максимальное наказание предусмотрено санкцией статьи - лишение свободы до 10 лет.

Напомним, недавно в Киеве мужчина убил свою мать.