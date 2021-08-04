08:51  04 серпня
COVID в Україні: за добу виявили майже тисячу нових випадків зараження
11:02  04 серпня
В Україні прибули пів мільйона доз вакцини AstraZeneca
08:11  04 серпня
Бойовики на Донбасі здійснили дистанційне мінування території біля Майорська
UA | RU
UA | RU
04 серпня 2021, 12:51 213

У Дніпрі дитина прострелила собі ногу із гвинтівки

04 серпня 2021, 12:51 213
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Самарському районі 10-річний хлопчик здійснив постріл собі в ногу із пневматичної гвинтівки, яка належить його батьку

Як передає RegioNews, про це повідомляє Дніпровське районне управління поліції.

3 серпня близько 18:00 до поліції надійшло повідомлення від лікарів про те, що в одному з будинків в Самарському районі міста травмувався 10-річний хлопчик", - йдеться у повідомленні.

Як з'ясували поліцейські, хлопець діставши із шафи пневматичну гвинтівку батька випадково здійснив постріл собі в ногу. Хлопчика госпіталізували до лікарні, де зробили операцію на стопі й перевели до травматологічного відділення.

Наразі вирішується питання про притягнення батьків хлопчика до адміністративної відповідальності.

Раніше повідомлялось, що на Рівненщині посеред вулиці зникла дитина.

ушпиталення зброя діти Дніпро пістолет

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Переформатування більшості в Закарпатській облраді. Чи можна привітати Балогу з вдалим реваншем?
Літнє дніпровське загострення: "московські канікули" Краснова-молодшого і "запуск у космос" Філатова
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Ігор Попов
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram