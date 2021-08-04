У Дніпрі дитина прострелила собі ногу із гвинтівки

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В Самарському районі 10-річний хлопчик здійснив постріл собі в ногу із пневматичної гвинтівки, яка належить його батьку

Як передає RegioNews, про це повідомляє Дніпровське районне управління поліції.

3 серпня близько 18:00 до поліції надійшло повідомлення від лікарів про те, що в одному з будинків в Самарському районі міста травмувався 10-річний хлопчик", - йдеться у повідомленні.

Як з'ясували поліцейські, хлопець діставши із шафи пневматичну гвинтівку батька випадково здійснив постріл собі в ногу. Хлопчика госпіталізували до лікарні, де зробили операцію на стопі й перевели до травматологічного відділення.

Наразі вирішується питання про притягнення батьків хлопчика до адміністративної відповідальності.

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