У Дніпрі дитина прострелила собі ногу із гвинтівки
В Самарському районі 10-річний хлопчик здійснив постріл собі в ногу із пневматичної гвинтівки, яка належить його батьку
Як передає RegioNews, про це повідомляє Дніпровське районне управління поліції.
3 серпня близько 18:00 до поліції надійшло повідомлення від лікарів про те, що в одному з будинків в Самарському районі міста травмувався 10-річний хлопчик", - йдеться у повідомленні.
Як з'ясували поліцейські, хлопець діставши із шафи пневматичну гвинтівку батька випадково здійснив постріл собі в ногу. Хлопчика госпіталізували до лікарні, де зробили операцію на стопі й перевели до травматологічного відділення.
Наразі вирішується питання про притягнення батьків хлопчика до адміністративної відповідальності.
Раніше повідомлялось, що на Рівненщині посеред вулиці зникла дитина.