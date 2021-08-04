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04 августа 2021, 12:51 382

В Днепре ребенок прострелил себе ногу из винтовки

04 августа 2021, 12:51 382
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Фото: из открытых источников
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В Самарском районе 10-летний мальчик произвел выстрел себе в ногу из пневматической винтовки, которая принадлежит его отцу

Как передает RegioNews, об этом сообщает Днепровское районное управление полиции.

3 августа около 18:00 в полицию поступило сообщение от врачей о том, что в одном из домов в Самарском районе города травмировался 10-летний мальчик", - говорится в сообщении.

Как выяснили полицейские, парень достав из шкафа пневматическую винтовку отца случайно произвел выстрел себе в ногу. Мальчика госпитализировали в больницу, где сделали операцию на стопе и перевели в травматологическое отделение.

Сейчас решается вопрос о привлечении родителей мальчика к административной ответственности.

Ранее сообщалось, что на Ровенщине посреди улицы пропал ребенок.

госпитализация оружие дети Днепр пистолет

 
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