Філатов нагадав, що мріяв про політ в космос понад 12 років

Фото из открытых источников

Як пише Regionews, про це політик написав на сторінці у Facebook.

Політик привітав британського мільярдера Річарда Бренсона з успішним поверненням на землю корабля після туристичного польоту в космос. Він також зазначив, що вже протягом 12 років входить до компанії "Virgin Galactic" яка належить Бренсону.

"Найсмішніше, що всі вітчизняні медіа встигли відрапортувати, коли я вніс в електронну декларацію свій квиток в космос: "У чиновників купа прикрас, антикваріату і авто, взагалі з жиру бісяться, а Філатов навіть в космос квиток купив, – написав він. – На жаль, але дурням і хейтерам немає сенсу пояснювати, що коли я збирався в космос, то про мерство навіть не думав. І вже точно ніколи не мріяв", - розповів очільник Дніпра

Нагадаємо, що корабель Бренсона успішно повернувся на землю після туристичного польоту в космос.

Бренсон піднявся на висоту трохи більше 86 кілометрів і перетнув межу космосу.

Весь політ тривав близько години.

Водночас у компанії Blue Origin, чий засновник і найбагатша людина світу Джефф Безос відправиться в космос 20 липня, заявили, що політ британського мільярдера і засновника Virgin Galactic Річарда Бренсона не буде повноцінним космічним польотом.

Нагадаємо, мер Дніпра у декларацію за 2020 рік вніс квиток на політ у космос