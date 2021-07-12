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12 липня 2021, 13:29 110

Філатов нагадав, що мріяв про політ в космос понад 12 років

12 липня 2021, 13:29 110
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Фото из открытых источников
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Міський голова Дніпра Борис Філатов зауважив, що планував космічну подорож задовго до мерства.

Як пише Regionews, про це політик написав на сторінці у Facebook.

Політик привітав британського мільярдера Річарда Бренсона з успішним поверненням на землю корабля після туристичного польоту в космос. Він також зазначив, що вже протягом 12 років входить до компанії "Virgin Galactic" яка належить Бренсону.

"Найсмішніше, що всі вітчизняні медіа встигли відрапортувати, коли я вніс в електронну декларацію свій квиток в космос: "У чиновників купа прикрас, антикваріату і авто, взагалі з жиру бісяться, а Філатов навіть в космос квиток купив, – написав він. – На жаль, але дурням і хейтерам немає сенсу пояснювати, що коли я збирався в космос, то про мерство навіть не думав. І вже точно ніколи не мріяв", - розповів очільник Дніпра

Нагадаємо, що корабель Бренсона успішно повернувся на землю після туристичного польоту в космос.

Бренсон піднявся на висоту трохи більше 86 кілометрів і перетнув межу космосу.
Весь політ тривав близько години.

Водночас у компанії Blue Origin, чий засновник і найбагатша людина світу Джефф Безос відправиться в космос 20 липня, заявили, що політ британського мільярдера і засновника Virgin Galactic Річарда Бренсона не буде повноцінним космічним польотом.

Нагадаємо, мер Дніпра у декларацію за 2020 рік вніс квиток на політ у космос

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